Edição de Natal dos Concertos Comunitários Zaffari ocorre neste final de semana

A edição mais aguardada dos Concertos Zaffari acontece neste final de semana. No sábado (21), o evento que marca os finais de ano em Porto Alegre há mais de três décadas convida a Orquestra Theatro São Pedro e mais de 160 artistas da cena local. A apresentação, intitulada Fé no Rio Grande, acontece no Parcão, a partir das 20h, e homenageia o povo gaúcho por seu empenho, dedicação e superação após a enchente de maio. O concerto terá regência do maestro Evandro Matté e participação de artistas como Os Fagundes, Renato Borghetti, Shana Müller, Thomas Machado, Sofia Aguirre, Carol Braga, Loma Pereira, Gabrielle Fleck, Elisa Machado; e do Ballet Vera Bublitz; além de um coro com mais de cem vozes. A noite terá Os Fagundes, entoando as famosas Vento Negro e Eu sou do Sul; o gaiteiro Renato Borghetti, tocando Barra do Ribeiro e Milonga para as Missões; a cantora Shana Müller, apresentando sua potente versão do Hino ao Rio Grande; além de Thomas Machado, cantando Querência Amada; e a cantora Loma, com a música Pealo de Sangue; culminando em um final de segundo ato em que todos interpretam juntos a icônica Céu, Sol, Sul.A terceira e última parte do concerto será dedicada às canções natalinas, recebendo a atriz e cantora Gabrielle Fleck para apresentar a música All I Want For Christmas Is You; e as cantoras líricas Elisa Machado e Carol Braga. O coro encerrará o encontro emocionante cantando temas como Ave Maria, Noite Feliz e Aleluia.