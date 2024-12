Grezz tem final de semana de celebração para encerrar a temporada 2024

Nesta quinta (19), às 21h, o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) recebe o espetáculo Chega de Saudade, marcando o retorno de Nani Medeiros a Porto Alegre após cinco anos em Lisboa. Acompanhada por João Pita (violão 7 cordas), a cantora apresenta um show intimista com participações de Mathias Pinto e João de Almeida Neto. O valor dos ingressos varia de R$25,00 a R$50,00 no Sympla.



No repertório, Nani revisita choros, bossas, sambas e fados que marcaram sua trajetória, além de interpretar faixas do EP Travessia, lançado em 2024. A cantora, que já participou de espetáculos como Essa Mulher – Tributo a Elis Regina e Lupi, O Musical, traz em sua bagagem influências de nomes como Elis Regina, Clara Nunes, e Amália Rodrigues.



Já na sexta-feira (20), Juliano Barreto apresenta o Tributo Stevie Wonder, às 21h. A novidade desta edição é a inclusão de um naipe de sopros, que traz ainda mais intensidade às releituras dos clássicos do norte-americano. Cantor, compositor, produtor e ator, Juliano Barreto é gaúcho radicado no Rio de Janeiro. Já integrou a Banda Black Rio, lançou três álbuns autorais premiados e colaborou com nomes como Carlinhos Brown, Arthur Maia, Hugo Fattoruso e Jaques Morelenbaum. Além disso, foi finalista do The Voice Brasil, no time de Ivete Sangalo. O valor dos ingressos varia de R$30,00 a R$80,00 e podem ser adquiridos no Sympla.



No sábado (21), o Grezz realiza o último show do ano de 2024. Depois, a casa fará um pequeno recesso e retoma a programação no dia 15 de janeiro. Para celebrar o encerramento do ano, a Grezz Band sobe ao palco acompanhada de convidados especiais, como Stephanie Lii, Andréa Cavalheiro, Moreno Morais e Raquel Pimentel, com repertório que inclui gêneros como pop, soul, jazz, R&B e funk, de artistas como Stevie Wonder, Michael Jackson e Djavan. O ingresso é gratuito, mas precisa ser reservado pelo Sympla, ou no local, sujeito à disponibilidade. A banda da casa é formada por Antonio Flores (guitarra e violão), Bruno Silva (trompete), Lucas Esvael (contrabaixo), Luís Henrique New (maestro, piano e teclados) e Zé Montenegro (bateria). Após o show, a festa segue com DJ.