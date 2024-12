Show de Natal será presente ao bairro Sarandi neste domingo

O espetáculo Natal da Reconstrução – Para voltar a Sonhar entra na terceira e última semana de circulação por algumas das regiões mais afetadas pela tragédia climática de maio, no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a festa acontece neste domingo (22) às 19h na Praça Lampadosa, no bairro Sarandi. O evento é aberto à comunidade em geral.Isabela Fogaça lidera o show musical, acompanhada pelos músicos Cau Netto, Gian Becker, Fernando Sessé e Brenno di Napoli. O repertório de canções natalinas se junta a brincadeiras, atividades com as crianças e muita emoção. O ator e apresentador Felipe Montanari conduz a interação com o público. O espetáculo tem também a participação especial de José Fogaça, compositor de todas as canções apresentadas e marido de Isabela. As composições falam de situações vividas no Natal, de sentimentos e de vivências gaúchas. O palco é montado sobre um caminhão, que carrega toda a estrutura técnica de luz, som e telão aos locais que irão receber as apresentações. Em cerca de uma hora, a música e a diversão promovem o resgate do espírito natalino.