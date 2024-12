Instituto Ling recebe Feira de Natal Pra Presente, com mais de 30 expositores

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe nesta sexta (20) e sábado (21), das 14h às 20h, uma Feira de Natal realizada pela loja Pra Presente. O evento com entrada franca contará com mais de 30 expositores no salão de eventos do centro cultural, com artistas e designers mostrando trabalhos autorais, passando por itens de decoração, gravuras, bordados, utilitários, fotografias, artigos de moda, acessórios e brinquedos infantis. O público ainda poderá aproveitar comidas e bebidas servidas pelo Café Chef Lúcio, além de uma discotecagem especial com o DJ Leon, que tocará na sexta-feira, das 15h às 17h e, no sábado, das 17h às 19h.Entre os artistas participantes estão Alessandra Casagrande, que transforma objetos antigos em peças que carregam poesia; a ilustradora e designer Anaiáiá; os fotógrafos Fernanda Chemale e Rodrigo Marroni; Mitti Mendonça, com sua marca Mão Negra; Pam Magpali, que ressignifica coisas velhas; Patrícia Rahde, que cria a partir de madeira descartada; e Raul Cassou mostrando suas pinturas em madeira, tecido e esculturas. Haverá também diversos expositores que trabalham com cerâmica, como Casa Torí, Carlos Carusto, Márcia Braga, Martina Berger, Martina Nickel e a Cerâmica Os.Para quem gosta de moda, estarão presentes os crochês de Carol Morandi, as peças com tingimento natural da Costura Botânica, as roupas da Vking, além de diferentes marcas de jóias, como a D'armor, Emana, Gerhild Schiller, Ínsua, Lísia Barbieri e Poeticálias. Completam o elenco selecionado pela curadoria a Designacional, que transforma elementos da natureza em itens de decoração e acessórios; as marcas de brinquedos educativos Diferente Poa e Tula, além da Ilô Estúdio (objetos têxteis para usar no corpo e na casa), Le Pétit Poa (ilustrações de Porto Alegre), Xylodesign (gravuras e objetos de madeira) e Roma Artes e Ofícios (cadernos artesanais).