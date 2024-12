Sílvia Brum inaugura exposição no Museu de Arte do Paço Municipal

A artista Silvia Brum apresenta a exposição Persona, com curadoria de Ana Zavadil, a primeira do recém criado Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10), antiga sede da prefeitura de Porto Alegre. A mostra está disponível para visitação até 13 de fevereiro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A percepção das obras é marcada pela lentidão do tempo e do olhar investigativo que percorre a imagem para que ousemos desvelar o segredo das pinturas a óleo de Sílvia. Em Persona, Sílvia traz o hiper-realismo e faz questionar sobre a potência da imagem. As pinturas são criadas com detalhamentos, incluindo luz, sombra e texturas – tão convincentes que parecem reais, assemelhando-se a fotografias. Segundo Ana Zavadil, elas são elaboradas para representar mulheres de distintas regiões do mundo, com o intuito de enaltecê-las, dando-lhes poder e dignidade. A potencialidade da imagem criada resulta em uma pintura de muita qualidade visual e técnica, uma vez que um pincel muito pequeno é usado até gastar as cerdas sobre a pasta de modelar, essencial para as texturas. São camadas construídas lentamente que exibem rostos perfeitos quebrados, rachaduras que exibem lacunas e alegorias escolhidas para representar o mundo de onde saem essas mulheres-personagens.