Festival Rocha Dura 32ª edição apresenta shows musicais, lançamentos e exibição de filme

A 32ª edição do Festival Rocha Dura acontece no próximo sábado (21), às 18h, no MusicBox Estúdio em Porto Alegre (av. Benjamin Constant, 1512). O evento abre com exibição de pré-estreia do curta E Se Nevasse na Praia???, com roteiro e direção de Anne Prado e produção da Prado Filmes, e em seguida acontece um show de rock com as bandas VAD.IA, lançando o single de estreia Na Lata; Martin & Os Martírios, estreando o single e o videoclipe da faixa Maldição; Nostarda e Reagentes.Os ingressos custam R$15,00 antecipados via PIX [email protected] e R$20,00 na hora.O projeto iniciado em 2004 tem como objetivo incluir bandas e artistas independentes em eventos culturais. Até novembro, foram realizadas 31 edições com a participação de 88 bandas, 115 shows e centenas de musicistas.