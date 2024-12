I Teia de Matriz Africana será realizado neste final de semana em Porto Alegre para falar de cultura, saúde, educação e clima

O I Teia de Matriz Africana, realizado pelo Pontão de Cultura Articula Matriz Africana, em parceria com a Rede Afro Ambiental, a Ong do Povo e o Museu do Hip Hop, será realizado a partir desta quinta-feira (19) até domingo (22) na capital, com as presenças de mestras e mestres da cultura popular brasileira vindos de diversos estados. A ideia é falar de cultura, saúde, crise climática, educação e cultura popular em encontros e vivências a fim de trocar saberes, fortalecer redes, experimentar e refletir sobre a importância da cultura tradicional e popular de matriz africana, de riqueza inestimável no Brasil e no mundo.



Um espaço para diálogos, apresentações culturais, oficinas com lideranças e ativistas ligados às tradições africanas e afro-brasileiras com o objetivo de promover a conexão e preservação dos saberes ancestrais com debate amplo sobre temas pertinentes e urgentes em nossa sociedade. Durante o encontro, ocorrerão oficinas, fóruns e seminários temáticos, abrindo um caminho de diálogo e colaboração entre os presentes nas atividades para recuperação da região Sul do Brasil. Os eventos ocorrem em diferentes lugares da cidade.

Na programação intitulada Encontro de Diálogos e Trocas, estarão as falas de lideranças de matriz africana, seguida por mesas de debate e roda de conversas. Os temas abordados serão ancestralidade, políticas culturais e resistência e todas as mesas serão gravadas a fim de preservar as falas e depoimentos de lideranças, com foco na memória oral e saberes. Estarão presentes no evento os mestres e mestras Mestre Dorivã Passarim do Jalapão, Mestra Dolci, Mestre Alcides, Mestre Márcio Belo, Mestra Fatinha, Mestre Walter Cedro, Beth de Oxum, Lula Dantas, Mãe Carmem, Mãe Guete e Mãe Carla.



PROGRAMAÇÃO



19 de dezembro – Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333)

19h - Abertura com autoridades religiosas, autoridades tradicionais e populares e autoridades públicas



20 de dezembro - Sindicato dos Bancários (rua Gen. Câmara, 424)

8h - Imersão com Mestres e Mestras da cultura tradicional de matriz africana

10h - Roda do Conhecimento Mestres e Mestras da cultura tradicional de matriz africana, gestores públicos e pesquisadores Cultura e Desenvolvimento: Sistema Nacional de Cultura e Política Nacional de Cultura Viva

14h - Roda do Conhecimento mestres e mestras da cultura tradicional, gestores público e pesquisadores Cultura e Educação: Mestres e Mestres de Cultura Viva: reconhecimento e cidadania cultural / Lei 10639/2003 / Lei 11645/2007 / Lei dos Mestres e Mestras / Plano Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares

18h - Museu do Hip Hop

Arte como Oferenda: Juventude, Mestres e Mestras e artistas convidados



21 de dezembro - Sindicato dos Bancários (rua Gen. Câmara, 424)

8h - Imersão com Mestres e Mestras da cultura tradicional de matriz africana

10h - Abertura: Roda do Conhecimento mestres e, mestras da cultura tradicional, gestores público e pesquisadores

14h - Ancestralidade e crise climática: racismo ambiental / direitos humanos e justiça climática / transição energética

18h - Roda do Conhecimento mestres e, mestras da cultura tradicional, gestores público e pesquisadores Cultura viva e povos tradicionais matriz africana rumo à COP30 / ODS18 para os povos e comunidades de matriz africana / saúde ambiental / cura tradicional

24h – Museu do Hip Hop

Arte como oferenda: Juventude, Mestres e Mestras e artistas convidados



22 de dezembro (rua Riachuelo 661)

10h - Festival Ngoma - com apresentações / roda de conhecimento / cultura e juventude cultura viva de matriz africana