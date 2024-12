Ocidente faz festa punk natalina com Os Replicantes

Comemorando 40 anos, Os Replicantes fazem seu último show do ano neste sábado (21), no casarão mais clássico da história cultural de Porto Alegre, o bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), às 21h. O primeiro show da banda aconteceu em 18 de maio de 1984, nesse mesmo local, e por isso a festa punk natalina vai acontecer lá. Os ingressos, ainda disponíveis no Sympla, custam de R$40,00 a R$80,00.Haverá mais duas comemorações nesse dia: o aniversário de 18 anos da vocalista Julia Barth na banda e a venda da segunda edição em vinil de O Futuro é Vórtex, que acaba de ser lançado pela Maleta Discos e Nada Nada Records. O Futuro é Vórtex é considerado os 100 melhores álbuns do rock brasileiro pela revista Rolling Stone e o primeiro no livro 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho, e restam poucas unidades para venda. Os Replicantes são uma das bandas mais importantes do punk rock brasileiro. Criaram pérolas musicais como Surfista Calhorda, Festa Punk, Nicotina e Maria Lacerda. Fizeram três tours europeias e lançaram 15 álbuns. Os Replicantes são Julia Barth (vocal), Claudio Heinz (guitarra), Heron Heinz (baixo) e Cleber Andrade (bateria).