Ocidente Acústico apresenta projeto Pink Floyd das antiga

O último Ocidente Acústico (av. Osvaldo Aranha, 960) deste ano acontece na quinta-feira (19), às 22h. O convidado da semana é o Projeto Pink Floyd das Antigas, que surgiu no final de 2004 com o intuito de tocar as músicas da primeira fase da banda. A ideia era concentrar-se exclusivamente na década de 60, quando ainda fazia parte da banda o guitarrista e vocalista Syd Barrett, e no início dos anos 70. O limite estabelecido foi o disco Obscured by Clouds de 1972. Os ingressos para assistir o grupo estão disponíveis no Sympla a partir de R$35,00.Além da música, houve a preocupação com o cenário, que era utilizado pelo Pink Floyd naquela época. Hoje, trata-se de projeções psicodélicas com um retro-projetor, diretamente em cima dos integrantes da banda. O resultado é um perfeito casamento entre som e imagem que nos remete diretamente aos psicodélicos finais dos anos 60. No repertório, o grupo promete clássicos como Atom Heart Mother, Astronomy Domine, Lucifer Sam, Bike, Interestellar Overdrive, Echoes, Cymbaline, A Soucerful of Secrets, dentre outras. A banda hoje é composta por Leonardo Boff (teclado e voz), Chico Paixão (guitarra e voz), Pedro Porto (baixo), Gustavo Telles (bateria), Fernanda Lantz e Valdir Antunes (projeções).