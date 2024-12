Fundação Iberê encerra programação 2024 com concerto em homenagem aos 110 anos de Iberê Camargo

Neste domingo (22), a Fundação Iberê encerra a temporada de exposições e atividades educativas de 2024 com a apresentação do quarteto de cordas formado por João Senna (viola), Márcio Ceconello (violino), Pablo Schinke (cello) e Renata Bernardino (violino). O concerto ocorre às 17h, com entrada gratuita, no átrio da instituição (av. Padre Cacique, 2000).



Com direção musical de Schinke, o quarteto interpretará Summa, de Arvo Part; Quarteto Mishma mov. V e VI, de Philip Glass; Quarteto Nº 1 e O trenzinho do caipira, de Villa Lobos; e Der Lindenbaum, de Franz Schubert. Carol Braga, uma das grandes mezzo-sopranos da atualidade no Brasil, interpretará composições de Schubert e Villa Lobos e recitará poesia de Mario Carlos de Bem Osorio.