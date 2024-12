Information Society, Kon Kan e Double You se apresentam juntos em Porto Alegre

Os gigantes da dance music desembarcam em Porto Alegre para um encontro histórico neste domingo (22). A partir das 20h, o Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) será transformado em uma verdadeira máquina do tempo, revivendo os grandes sucessos das pistas de dança dos anos 80 e 90. Prepare-se para uma noite inesquecível com Information Society, Kon Kan e Double You, três das maiores bandas da música eletrônica e synth-pop de todos os tempos, cada uma apresentando um show completo. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$270,00.



Com mais de três décadas de sucesso, o Information Society é uma das bandas mais icônicas da música eletrônica mundial. Conhecidos por seu som inovador e futurista, o grupo americano conquistou o público com hits como What's On Your Mind (Pure Energy), Walking Away, Repetition, Running, e Think. No Brasil, a banda tem uma relação especial com os fãs desde sua apresentação histórica no Rock in Rio II, em 1991, e suas músicas seguem sendo hinos das pistas de dança. O público pode esperar um repertório repleto de clássicos, que vai transformar cada show em uma verdadeira viagem no tempo.



O Kon Kan, liderado por Barry Harris, se destacou no cenário musical dos anos 80 com sua fusão inovadora de synth-pop e outros estilos. Com sucessos globais como I Beg Your Pardon, Harry Houdini, Puss n' Boots, Move to Move, e Liberty!, Kon Kan conquistou fãs ao redor do mundo, incluindo uma grande base de seguidores no Brasil. Suas músicas embalaram pistas de dança e programas de rádio, tornando-se trilha sonora de momentos inesquecíveis. Durante os shows, o público pode esperar uma performance cheia de energia, com um setlist que revive os grandes sucessos e as faixas que marcaram uma geração.



O Double You foi uma das maiores sensações da dance music dos anos 90, dominando as paradas com sua mistura contagiante de pop e eletrônica. O grupo estourou mundialmente com hits como Please Don't Go, Run to Me, We All Need Love, Heart of Glass e Looking at My Girl, que até hoje são muito escutados. O Double You sempre teve uma conexão especial com o público brasileiro, onde suas músicas atingiram enorme popularidade. Essa turnê será uma oportunidade única para os fãs reviverem o auge das pistas de dança dos anos 90, com um setlist recheado de clássicos.