Pitty promete hits e surpresas em show deste sábado

Após encerrar a turnê comemorativa ACNXX no primeiro semestre de 2024, a cantora Pitty está com tudo pronto para voltar à estrada com um novo show. Com um repertório que incorpora músicas de toda a sua trajetória, sempre com algumas surpresas e até mesmo "presentes" para os seus fãs mais fiéis, ela vai se apresentar no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), neste sábado (21) às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, a partir de R$95,00.



Mais uma vez à frente do conceito e da direção artística do espetáculo, Pitty contará com a companhia de Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria) no palco, para executar sucessos como Anacrônico, Serpente, Te Conecta, Máscara, Equalize e Me Adora, entre outros tantos hits. Indicada recentemente ao Prêmio Artista do Ano da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), a cantora segue trabalhando em novas canções, que serão reveladas em breve.



Com mais de 20 anos de carreira, Pitty é uma das principais referências do rock brasileiro. Cantora, compositora, produtora e apresentadora, a inquieta e plural artista utiliza múltiplas plataformas para a divulgação do seu trabalho. O seu primeiro álbum solo, Admirável Chip Novo, foi lançado em 2003 e tornou o seu nome conhecido em todo o país.