Atairū convida Nina Nicolaiewsky para o encerramento da programação musical do Espaço 373 neste fim de semana

Nesta quinta-feira (19), a partir das 21h, o quarteto Atair convida a cantora Nina Nicolaiewsky para um show especial de final de ano no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Membros das bandas Marmota e KIAI, André Mendonça (contrabaixo acústico), Bruno Silva (trompete), Leonardo Bittencourt (piano) e Lucas Fê (bateria) apresentam suas composições e arranjos e temas de jazz e música brasileira. Os ingressos partem de R$35,00 no Sympla.Na sexta-feira (20), a banda The Mannish Boys faz um tributo a Muddy Waters na última edição da Sexta Blues de 2024. O grupo é formado por Andy Serrano (harmônica e voz), Alexandre França (guitarra e voz), Thiago Bitencourt (guitarra e voz), Tiago D'andrea e Samuel Bolacel (baixo elétrico) e Mateus Bicca (bateria). No Sympla, os ingressos custam entre R$45,00 e R$90,00. A apresentação inicia às 21h.Muddy Waters nasceu em Condado de Issaquena, em 4 de abril de 1913. Ele é considerado o pai do Chicago Blues e o 49º melhor guitarrista da história na enquete da revista norte-americana Rolling Stone. Sua história musical é repleta de sucessos que, até hoje, fazem parte das influências e gravações dos mais renomados nomes do blues. Não é à toa que B. B. King referiria-se a ele como o Chefe de Chicago.E no sábado (21) também às 21h, o Café Trio convida a cantora cubana Indira Castro e o baterista Rafa Marques para uma noite de jazz americano, latin jazz e música brasileira. Os ingressos antecipados estão disponíveis no Sympla, de R$30,00 a R$90,00.