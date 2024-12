Donos do hit ‘Acorda Pedrinho’, Jovem Dionísio faz show na Capital

Após um primeiro disco que proporcionou a ida a festivais como o Primavera Sound e o Rock in Rio, o Jovem Dionísio vai retornar aos palcos com a turnê do seu segundo álbum, chamado Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) e lançado no primeiro semestre de 2024. Com a Cadeiraria TOUR, o grupo estará no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), às 21h30min desta sexta-feira (20). Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$70,00. O registro, que conta com algumas participações especiais, marca uma fase mais madura do quinteto paranaense, que passeia pelos arranjos dançantes do Miami Bass e pelas músicas "cancioneiras", que lembram o início da sua trajetória. No repertório do show, o Jovem Dionísio vai executar as principais canções do seu catálogo, como Rua de Baixo, sinto muito (demo), Invisível e Risco, sem esquecer dos megahits to bem e Acorda, Pedrinho.O Jovem Dionísio é composto por Bernardo Pasquali (vocal), Rafael "Fufa" Mendes (guitarra), Gustavo Karam (baixo), Bernardo "Ber Hey" Hey (teclado) e Gabriel "Mendão" Mendes (bateria). Formada em 2019 na capital paranaense, o quinteto é a primeira banda a ocupar o topo do ranking Top 50 Streamings do Brasil, após o lançamento do single Acorda, Pedrinho, em 2022. Em pouco mais de um ano, o sucesso meteórico da música ainda rendeu ao grupo o primeiro lugar da Billboard, quatro turnês pela Europa, um show no Rock in Rio Lisboa, mais de 80 apresentações pelo Brasil e indicações às principais premiações. O Jovem Dionísio também participou de diversos programas de televisão e gravou uma colaboração com Marcos Valle, chamada Melhor do Mundo.