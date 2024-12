Chico Cesar e Zeca Baleiro fazem show em Porto Alegre neste final de semana

Dando vida ao repertório do recente Ao Arrepio da Lei, Chico César e Zeca Baleiro vão se apresentar neste final de semana. A dupla, que iniciou uma parceria há mais de 30 anos e só agora conseguiu viabilizar a gravação de um álbum, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (20). Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, entre R$115,00 e R$450,00. Ao Arrepio da Lei, que chegou aos serviços digitais em março, foi gravado entre em 2022 e 2023, em meio às pausas dos demais compromissos de Chico e Zeca. O disco, que foi antecipado pelas canções Respira e Lovers ainda na pandemia, ganhou outros dois singles, chamados Verão e Beije-me Antes. Além das canções inéditas do registro, o repertório dessa apresentação – que passará ainda outras capitais – também vai incluir sucessos de ambos e até mesmo algumas músicas que fazem parte da memória afetiva dos dois artistas. Com uma carreira iniciada em meados da década de 90, Chico César se tornou uma das maiores vozes da nossa MPB. As suas composições, que fazem um misto de crítica social e humor, carregam uma forte influência do folclore nordestino e já foram gravadas por artistas como Maria Bethânia, Elba Ramalho, Daniela Mercury, Emílio Santigo e pelo argentino Pedro Aznar. Com a sua mistura de ritmos e referências, Zeca Baleiro foi recebido com entusiasmo quando lançou o seu primeiro disco, Por Onde Andará Stephen Fry?, em 1997. Ao longo das últimas décadas, o cantor acumulou inúmeros prêmios e soltou outros 15 álbuns, cinco CD's ao vivo, nove DVD's e vários projetos especiais. Nascido no Maranhão, Zeca é aclamado pelas suas canções líricas e pela sua verve afiada de humor e de ironia. Em 2021, ele ganhou o Grammy Latino na categoria melhor álbum de Música Popular Brasileira com Canções d'Além-mar, álbum em que homenageia autores portugueses, como Pedro Abrunhosa e Rui Veloso.