Coletivo Dandô promove sarau de fim de ano

O Coletivo Dandô Porto Alegre reúne, nesta sexta-feira (20), uma diversidade de artistas que de forma coletiva e colaborativa promovem encontros, trocas e reflexões. O Sextou, Dandô - pra fechar o ano! É fruto do desejo de celebrar a capacidade de resiliência do povo depois de um ano tão duro. Ele acontece no Clube de Cultura (rua Ramiro Barcelos, 1853) a partir das 19h15min. O couvert parte de R$20,00.O Sextou vai reunir os artistas Lu Barros, Ubiratan Carlos Gomes, Tânia Farias, Mario Pirata, Cristiano Hanssen, Mariana Stedele, Claudio Veiga e Elaine Regina e convidados Alabê Obaphytan, Ester Fabiana Sterenberg, Johann Alex de Souza e Nathy MC Poeta Desperta.O coletivo Dandô POA faz parte do Movimento nacional Dandô - movimento de Artes e Saberes Dércio Marques, que reúne músicos e artistas de multiplas linguagens de lugares diferentes do Brasil, e foi premiado pelo Prêmio Brasil Criativo e Prêmio Profissionais de Música.O nome do Movimento faz homenagem a Dércio Marques, um dos artistas que mais fez pela arte nos Brasis. O Movimento Dandô funciona como uma rede de diversos coletivos, mobilizadores locais, artistas, instituições, produtores culturais e afins. O Movimento proporciona às pessoas o acesso à música de qualidade produzida fora da indústria cultural de massa, além de promover espaços de reflexão e formação durante cada apresentação.