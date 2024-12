Morre Marisa Paredes, estrela de filmes de Pedro Almodóvar

A atriz espanhola Marisa Paredes, uma das preferidas do cineasta Pedro Almodóvar, morreu aos 78 anos, informou a Academia de Cinema da Espanha na madrugada desta terça-feira (17).

Estrela de 75 filmes, ela interpretou mulheres fortes, passionais e enigmáticas ao longo da carreira. Na obra de Almodóvar, estrelou "Maus hábitos" (1984), "De salto alto" (1991), "A flor do meu segredo" (1995), "Tudo sobre minha mãe" (1999) e "A pele que habito".



Paredes era formada pela Escola de Arte Dramática de Madri e estreou no cinema aos 14 anos, no filme "Esta noche tampoco", de José Osuna. No cinema internacional, participou de filmes como "A vida é bela", de Roberto Benigni, e "A espinha do diabo", de Guillermo del Toro.



A atriz presidiu a Academia de Cinema da Espanha entre 2000 e 2003. Em 2018, recebeu da instituição o prêmio Goya, em honra à sua trajetória artística.



O Ministério da Cultura espanhol lamentou a morte da atriz, chamada de icônica pelo órgão público.

"Em seus mais de 60 anos de carreira, foi premiada, entre outros, com o Prêmio Nacional de Cinematografia e a Medalha de Ouro ao Mérito nas Belas Artes. Descanse em paz", disse, em nota, o ministério.



"Morreu uma lenda, uma presença imortal no cinema espanhol e além de suas fronteiras", disse o cineasta Juan Bayona. "Marisa Paredes tinha essa aura de mito, mas também era uma mulher próxima, empática e sempre atenta. Vamos sentir muita falta dela".