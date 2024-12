Mais de 420 projetos culturais são contemplados com editais da Política Nacional Aldir Blanc no RS

A Secretaria da Cultura (Sedac-RS) totalizou a seleção de 422 projetos culturais contemplados nos oito editais da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), com destinação prevista de R$ 65 milhões. A área de Cultura Viva foi a última a ter seus resultados definitivos divulgados: a listagem, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (16), inclui 60 Pontos de Cultura (com R$ 120 mil para cada) e três Pontões de Cultura (R$ 600 mil cada).

Os proponentes selecionados estão na fase de habilitação. A próxima etapa, será a de regionalização, destinada a ampliar a distribuição regional dos recursos e equilibrar a demanda entre as áreas e segmentos culturais. Os saldos e rendimentos, que atualmente já somam R$ 8 milhões, serão divididos de forma proporcional à população de cada região funcional do Rio Grande do Sul. Para essa distribuição, os projetos suplentes – isto é, classificados, mas não contemplados – serão reclassificados em nove listas, conforme a região do proponente. A expectativa da Sedac-RS é de ampliar a contratação de projetos, superando os 500 contemplados.