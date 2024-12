Prêmio Quero-Quero 2024 celebra os talentos das artes cênicas em cerimônia especial no Theatro São Pedro

O SATED-RS realiza, nesta quarta (18), às 19h, a aguardada cerimônia de entrega do Prêmio Quero-Quero de Artes Cênicas, no icônico Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). O evento, que retorna após 18 anos, celebra os destaques das artes cênicas gaúchas e contempla 17 categorias, reconhecendo os melhores espetáculos e profissionais de circo, dança e teatro do estado. A entrada é franca.Durante a cerimônia serão homenageados três artistas da cena gaúcha com o Mérito Teatro para a atriz e produtora Liane Venturela; Mérito Circo para o diretor e artista circense João Bachilli, fundador do Grupo Tholl e Mérito Dança (in memorian) para Iara Deodoro, bailarina, coreógrafa e coordenadora da Cia de Dança Afro-Sul.O Prêmio Quero-Quero reúne artistas e produções que estrearam entre 2020 e 2024, abrangendo linguagens como teatro adulto, infantojuvenil, dança, circo e espetáculos de rua. A lista completa de indicados pode ser acessada no site oficial do SATED-RS. Entre os destaques estão trabalhos que exploram diferentes aspectos da expressão artística, reafirmando a riqueza e a diversidade cultural do estado.Os vencedores das 20 categorias receberão um troféu e uma premiação em dinheiro, consolidando o reconhecimento do talento e do esforço dedicados à produção artística. A cerimônia contará com apresentações artísticas, criando uma celebração que une o público, artistas e técnicos.