Camerata Jovens Talentos da Casa da Música fará Concerto de Natal

Na quinta-feira (19), às 19h, a Camerata Jovens Talentos da Casa da Música apresenta um Concerto de Natal na Catedral Nacional da Santíssima Trindade (Igreja Anglicana - rua dos Andradas, 880). O ingresso para o evento é um valor livre, a ser pago no dia da apresentação. A regência será do maestro Guilherme Rodrigues. No concerto haverá também a participação das Meninas Cantoras da Casa da Música. Tanto a Camerata Jovens Talentos quanto as Meninas Cantoras são grupos musicais vinculados à Associação Amigos Casa da Música (AACAMUS), que tem Ricardo Chacón na coordenação musical e Angela Diel na direção geral.