'Nativismo em Cena' encerra o ano na Travessa dos Cataventos

A partir das 18h desta quarta-feira (18), o Nativismo em Cena encerrará o ano de 2024 na Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736) e contará com a presença do músico Gabriel Selvage, um dos nomes mais importantes do cenário atual da música do Rio Grande do Sul. Em 2025, o evento seguirá com uma série de encontros na Casa de Cultura Mario Quintana. O show desta quarta-feira acontece com entrada franca.Instrumentista, cantor, arranjador e compositor, Selvage venceu o Prêmio Açorianos de Música 2018, na categoria Melhor Intérprete Instrumental. Naquele mesmo ano, ele ainda conquistou o renomado Prêmio Mimo de música instrumental; e, com um disco que co-produziu e arranjou, obteve indicação ao Latin Grammy 2021. Além disso, cantor e instrumentista já esteve em shows ou gravações ao lado de grandes artistas de renome internacional, como Yamandu Costa, Elza Soares e Alessandro Penezzi.