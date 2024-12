Biblioteca Pública do Estado apresenta espetáculo inédito de Vitor Ramil

A Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) promove uma apresentação inédita do cantor e compositor Vitor Ramil nesta quarta-feira (18), no Salão Mourisco da Instituição. No show, o artista cantará poesias de autores renomados como Angélica Freitas, João da Cunha Vargas, Jorge Luis Borges e Paulo Leminski. O evento também marca o encerramento do projeto A palavra voa – poesia que se canta. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas, a partir das 17h30min, na entrada do prédio.



A apresentação, idealizada exclusivamente para o projeto, é um motivo de celebração, segundo o curador Arthur de Faria. Ramil é autor de músicas e letras de maior parte de seu repertório, e já musicou e gravou poemas de artistas como Allen Ginsberg, Angélica Freitas, António Bótto, Arnaut Daniel, Emily Dickinson, Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges, João da Cunha Vargas, Joãozinho Gomes, Juca Ruivo, Kleiton e Kledir. O artista, natural de Pelotas, também compôs em parceria com André Gomes, Chico César, Jorge Drexler, Kleiton e Kledir, Zeca Baleiro, entre outros, e versionou cinco canções de Bob Dylan e uma de Xöel Lopez.

A Biblioteca Pública do Estado idealizou o A palavra voa – poesia que se canta com o objetivo de oferecer ao público uma programação musical de qualidade, aliando música e literatura, com apresentação de talentos consolidados ou em ascensão do Estado. No total, já foram realizados quatro eventos: Mágica Mistral, com Pedro Longes, no dia 18 de setembro; A carne da palavra, com Áurea Baptista e Arthur de Faria, em 17 de outubro; e Pelo escuro, poemas afro-gaúchos, com o Grupo Desagravo, em 22 de novembro.