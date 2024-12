Obras sacras e natalinas no Terça lírica

A temporada 2024 do Memorial do Judiciário Gaúcho no Palácio da Justiça (Praça Mal. Deodoro, 55) encerra nesta terça-feira, com a série Terça lírica -Especial de Natal.

O concerto da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) acontece às 19h, com entrada franca, no hall de entrada do prédio, que é um ícone da arquitetura modernista em Porto Alegre.

Com direção artística de Flávio Leite, o time de solistas contará com as sopranos Raquel Fortes e Andiara Mumbach, o tenor Adolfo Amaral e o baixo Bruno Mezzomo. No repertório, o grupo executará obras sacras e natalinas de Adolphe Charles Adam, Charles Gounnod Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Franz Xaver Gruber e Georg Friedrich Haendel.