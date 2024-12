Projeto 'Terça Lírica' encerra a programação 2024 com obras sacras e natalinas

Nesta terça-feira (17), o Memorial do Judiciário Gaúcho no Palácio da Justiça (Praça Mal. Deodoro, 55) encerra a temporada 2024 da série Terça Lírica, com o tema Especial de Natal. Em uma ação inédita, o hall de entrada do Palácio será utilizado como cenário para o espetáculo, valorizando o prédio, que é um ícone da arquitetura modernista em Porto Alegre. O concerto inicia às 19h e tem entrada gratuita.



Com direção artística de Flávio Leite, o time de solistas da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) contará com as sopranos Raquel Fortes e Andiara Mumbach, o tenor Adolfo Amaral e o baixo Bruno Mezzomo. No repertório, o grupo executará obras sacras e natalinas de Adolphe Charles Adam, Charles Gounnod Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Franz Xaver Gruber e Georg Friedrich Haendel.



Este ano, o Terça Lírica realizou seis espetáculos, reunindo aproximadamente 3 mil espectadores presenciais e, também, visualizadores do espetáculo pelo YouTube. A cada edição, a Orquestra impacta um público novo, de distintas faixas etárias, atingindo, assim, o objetivo de aproximar as pessoas da cena operística do Estado.