Marco Bocão encerra temporada de 'Remix na roda', com apresentação no Zona Cultural

Depois de lotar quatro espaços culturais de Porto Alegre, levando o público ao palco para reverenciar a dança que nasceu na periferia nova iorquina, o dançarino, coreógrafo e professor Marco Rodrigues (Marco Bocão) encerra a temporada de Remix na roda nesta terça-feira (17), no Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900). A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

A montagem é um espetáculo dançante, que mistura encontro, aula e festa, celebrando memórias negras e a criação autoral em dança. Nela, Bocão mostra um corpo que carrega registros de uma época que transpassa os anos 1980, 1990 e 2000 até sua incursão no campo acadêmico, cruzando o espaço, para além do tempo. Remix é um termo que se aplica ao hibridismo que reflete sobre as trocas culturais e a miscigenação para fusões raciais, originalmente, aplicado à música e que se tornou famoso ao final do século passado com o surgimento do estilo musical hip hop, a primeira forma de música a incorporar samples de gravações já existentes.