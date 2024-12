Bodega's Cultural recebe o 3º Festival de Música Revanche

Neste sábado (14), às 20h, o Bodega's Cultural (rua João Alfredo, 503) abre suas portas para a 3ª edição do Festival de Música Revanche. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam R$ 25,00 (+ taxas).

O evento de rock e metal reúne grupos autorais e tributos a clássicos, e é uma iniciativa para enriquecer a cena musical local, oferecendo um palco para novos talentos e bandas formadas por estudantes de Música da Ufrgs.

Nesta edição, as atrações são os grupos 9º Andar, com influências do rock progressivo, psicodélico e um "tempero" brasileiro; Os Strangeiros, que tem músicas originais e letras que transitam entre melancólicas, contemplativas e até cômicas (com ênfase no rock alternativo, psicodélico e artístico); Soro, que apresenta uma estética psicodélica, livre, divertida, e por vezes etérea, e um rock alternativo psicodélico com elementos de shoegaze; e Ivone, que se destaca pela sua mistura de pagode ao emocore e metalcore, combinando elementos do pagode nacional, com os riffs potentes e pedais duplos.