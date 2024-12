Festival 'Sons do Sul' celebra o espírito solidário vivido durante as enchentes

Celebração que promete emocionar público e artistas, o Festival Sons do Sul espera reunir cerca de 5 mil pessoas no Meca Sports Bar (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2274), neste final de semana. Ao todo, a programação do evento conta com oito apresentações musicais e tem como foco celebrar o espírito solidário vivido durante as enchentes. As atrações ocorrem das 15h às 23h, deste sábado (14) e no domingo (15). A entrada é franca, mas os ingressos devem ser retirados através do site oficial do Festival.



O evento conta com a participação de bandas de reconhecimento nacional e músicos locais, como o o Grupo Aperte o Play, que sobe ao palco às 20h30min deste sábado e o Grupo do Bola, que encerra o evento, se apresentando no domingo, também às 20h30min. Além deles, Dj Cardoso, Mano Santana, Cris Amorim, Rodrigo Queiroz, Luís Banner e Renan Cardoso sobem ao palco do Festival.

Na plateia, são aguardados voluntários e desabrigados da enchente de maio, destaca o idealizador do projeto, Paulo Kendzerski. Ele salienta que a ideia é poder reunir "todos aqueles que doaram um pouco do seu tempo, seja resgatando pessoas e animais, seja cantando, fazendo comida, prestando atendimento de saúde ou ajudando de outras formas". "Queremos fazer desse reencontro um momento mais alegre e inspirador, para que as pessoas também possam dividir suas experiências de como está sendo essa fase de reconstrução das suas vidas", acrescenta.

O Festival tem, ainda, o objetivo de ampliar a visibilidade de artistas locais que apoiam as comunidades, fortalecendo a identidade cultural gaúcha. "Pensamos neste evento como forma de agradecimento a estes artistas e para oferecer um espaço de alívio para aqueles que sofreram tanto, promovendo a cura através da música. Além disso, o evento é gratuito, acessível e inclusivo", destaca Kendzerski.