'Semana Mundial da Cinefilia' encerra neste final de semana

Edição especial da programação argentina que celebra a paixão cinéfila e os encontros na sala de cinema, a Semana Mundial da Cinefilia realizada pela Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) e a revista La Vida Útil encerra sua edição neste final de semana.

A maratona festiva do Raros 300 começa na noite desta sexta-feira (13), às 23h59min, com a exibição da cópia restaurada do cultuado longa brasileiro Onda Nova, de José Antônio Garcia e Ícaro Martins, sobre o time de feminino Gayvotas Futebol Clube; e segue até a manhã deste sábado (14h), com dois filmes que narram histórias insólitas, aventureiras e pitorescas no mundo do cinema: o canadense Crime Wave, de John Paisz, e o norte-americano Drive-in, de Rod Amateau.

Na noite de sábado, às 20h30min será exibido em 35mm um filme surpresa (de autoria de um grande nome da cinematografia argentina, com a presença de Odete Lara no elenco), em uma cortesia do Museo del Cine, de Buenos Aires. No domingo (15), às 18h, é a vez do filme O Menino e o Vento, de Carlos Hugo Christensen, também ser projetado em 35mm. Neste mesmo dia, às 20h30min, a sessão de encerramento apresenta uma projeção em 35mm de Falsa loura, o último longa-metragem do diretor brasileiro Carlos Reichenbach, lançado em 2007.