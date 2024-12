Angra faz show celebrando 20 anos do álbum 'Temple of Shadows'

A banda Angra desembarca em Porto Alegre para seu último show, antes de entrar em hiato por tempo indeterminado. A apresentação ocorre neste sábado (14), na URB Stage (rua Beirute, 45), a partir das 19h. O show celebra os 20 anos do clássico álbum Temple of Shadows e integra a turnê Temple of Shadows 20th Anniversary Tour, que passa por várias cidades brasileiras entre o final de 2024 e março de 2025. A festa é uma homenagem ao disco de 2004 e conta com sucessos marcantes do grupoi. A banda gaúcha Mortticia faz a abertura do espetáculo na capital gaúcha. Os ingressos custam a partir de R$ 100,00 e estão disponíveis pela plataforma Articket.Após o fim da turnê, o Angra planeja uma pausa nas atividades, permitindo que os integrantes se concentrem em projetos pessoais. O grupo reforçou que a parada não é definitiva, mas sim uma oportunidade para cada membro explorar novas direções. Junto ao anúncio do hiato, a banda lançou o álbum Cycles of Pain, que destaca sua versatilidade e inclui colaborações com artistas nacionais e internacionais. Mesmo durante sua inatividade, o Angra pretende manter uma conexão com os fãs pelas redes sociais e outros meios de comunicação.Formada em 1991, a banda Angra logo alcançou o status de uma das maiores do heavy metal brasileiro de alcance global. Com álbuns icônicos e extensas turnês pelas Américas, Europa e Ásia, o grupo solidificou uma fiel base de fãs. Vendeu mais de três milhões de discos em todo o mundo, alcança meio milhão de ouvintes no Spotify mensalmente e soma mais de 50 milhões de visualizações no YouTube.