Sérgio Rojas celebra trajetória musical nesta sexta-feira (13)

Nesta sexta-feira (13) a partir das 19h, Sérgio Rojas convida o público para uma viagem pelo repertório musical produzido ao longo de sua carreira. O show revisita os trabalhos mais relevantes do cantor, compositor e arranjador lançados nos últimos tempos, destacando canções que marcaram etapas de sua versatilidade criativa. A apresentação ocorre no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n), e os ingressos estão à venda pelo site do Theatro São Pedro, por preços que variam entre R$ 30,00 e R$ 60,00.



No espetáculo, Rojas deve propor uma experiência sensorial e intimista pela proximidade que o teatro oferece ao público, interpretando canções recentes e releituras surpreendentes, em arranjos que prometem emocionar a plateia. Músicas em português e espanhol – dos álbuns Nosso Segredo (1999), Por onde eu for (2010), Frontera (2011) e Atemporal (2019) – integram o set list do show desta sexta-feira. Rojas toca violões de náilon e aço, e conta com participação especial de Janaína Maia e Jorginho Trompete. O artista ainda estará acompanhado de Guiza Ribeiro (guitarra), Alexandre Olly (bateria), Adriano Wigger (contrabaixo) e Diogo Barcelos (piano e teclados).