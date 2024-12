Museu da Cultura Hip Hop RS celebra mais de 30 mil visitações em um ano de atividades

Em um ano de atividades, o Museu da Cultura Hip Hop RS (rua Parque dos Nativos, 545) recebeu mais de 30 mil visitações, mesmo ficando de portas fechadas durante dois meses por conta das enchentes no Estado. E para celebrar a conquista, o primeiro museu do gênero da América Latina irá presentear a Região Metropolitana de Porto Alegre com uma festa de aniversário, que acontece neste domingo, com a presença de BK, Negra Li e OsGemeos.

Os artistas se apresentam no evento gratuito, a partir das 14h. O público deve retirar os ingressos através da plataforma Sympla e, para a validação da entrada, será necessário doar 1kg de alimento não perecível.

O Aniversário do Museu do Hip Hop RS contará, ainda, com atrações selecionadas no Edital Vem Pro Museu, financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura: DJ Laiz Regina, La Bella Mafia, BNF, B.boy Daniel Cavalheiro, B.girl Naju e Graffiti Taina Moxa. A celebração terá ainda batalha de DJs, onde o vencedor ganhará o prêmio de R$ 1 mil. As inscrições serão feitas no dia do evento, a partir das 14h.

"Estaremos comemorando este primeiro ano de atividades da melhor forma possível. E para agradecer as mais de 30 mil pessoas que passaram pelo Museu durante este ano tão desafiador, nada mais justo que essa grande festa. Estão todos mais do que convidados para marcarmos mais um dia no calendário do hip hop gaúcho", convida o fundador e coordenador do Museu da Cultura Hip Hop RS, Rafa Rafuagi.

Nesta sexta-feira, às 14h, a Instituição ainda realiza o evento de abertura da primeira exposição internacional no espaço, Nación Hip Hop: Colombia al ritmo de una cultura, mostra que foi apresentada em 2023 no Museu Nacional da Colômbia, em comemoração aos 50 anos da cultura Hip Hop no mundo, e que propõe um olhar sobre o movimento cultural massivo e popular que transformou a história recente do país, desde a década de 1980. As visitações são gratuitas, e podem ser feitas de terças a sábados, das 9h às 12h e das 14h às 17h (com exceção do período de recesso do Museu, de 20 de dezembro a 21 de janeiro).

Em ordem cronológica, Nación Hip Hop: Colombia al ritmo de una cultura abrange os eventos e atores mais importantes, por meio da evolução de seus elementos e evidenciando sua crítica social, poder de inovação, transformação e contribuições para as artes e a cultura hip hop internacional. Para isso, foi levada em consideração a configuração do movimento em quatro regiões do país: Bogotá e Região Metropolitana, Antioquia, Cali-Buenaventura e região do Caribe.

Através de oito eixos temáticos (O território é memória, Quebrar é movimento, O Dee-Jay é a base, rap é poesia, Graffiti é cor, Estética cria identidade, Festivais conectam e Conhecimento é tudo), os visitantes poderão se aproximar do movimento, de sua transformação e dos processos de criação que existem na Colômbia.

Com um espaço de quatro mil metros quadrados, o Museu da Cultura Hip Hop RS é uma iniciativa coletiva da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, e objetiva o fortalecimento de outros estados brasileiros para criação de museus, organizando uma rede capaz de construir o Museu Brasileiro da Cultura Hip Hop nos próximos cinco anos. O complexo reúne cerca de seis mil itens de acervo físico e digital sobre a história do hip hop gaúcho e é inspirado no The Universal Hip Hop Museum nos Estados Unidos, contando com salas expositivas, atelier de oficinas, café, loja, estufa agroecológica, biblioteca, estúdio musical, multipalco e a Quadra Petrobras.

O público pode visitar o espaço cultural de terça-feira à sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h, inclusive aos feriados. Ainda é possível optar por visitas agendadas, que acontecem duas vezes ao dia (às 9h e às 14h), sendo destinadas a grupos de até 50 pessoas e guiadas por mediadores que explicam as mostras em cartaz.