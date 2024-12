Matheus Torres faz show inédito no Espaço 373

Nesta quarta-feira (11), Matheus Torres se apresenta pela primeira vez na Capital gaúcha após se destacar no programa Estrela da Casa, exibido pela Rede Globo. Considerado um dos grandes talentos da nova geração, o artista mineiro fará uma apresentação que promete cativar o público em performance vibrante e intimista de voz e violão. O show acontece no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) às 21h, e os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, por preços que vão de R$ 60,00 a R$ 70,00.



No espetáculo, o artista traz um set list repleto de personalidade que é construído a partir de suas próprias músicas, entre elas Pode Ser. O repertório conta, ainda, com releituras de clássicos do rock nacional, entre elas obras de Cazuza, Lulu Santos, Barão Vermelho, Paralamas, Skank, Nando Reis e Raul Seixas.



Depois de 50 dias confinado no reality Estrela da Casa, Matheus Torres saiu do programa com o título de vice-campeão e consagrado perante o público ao representar o rock e pop rock brasileiro. Nascido em Belo Horizonte, o artista de 32 anos começou a cantar em um grupo de louvor da igreja. Diante de dificuldades enfrentadas em família, resolveu prestar vestibular para Engenharia, que chegou a cursar por três anos na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde conheceu amigos músicos que tiveram papel essencial na construção de sua base musical.

Em 2014, começou a compor e sonhar com os palcos, desistiu da faculdade e iniciou sua caminhada como profissional na música. Em 2021 ele teve sua primeira experiência na televisão participando do programa The Voice Brasil; em 2024, foi convidado a ser um dos protagonistas da primeira edição do programa Estrela da Casa, no qual alcançou o segundo lugar entre todos os participantes.