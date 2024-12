Mostra beneficente da Associação Chico Lisboa reúne obras de mais de 70 artistas

Neste sábado (14), a Associação Chico Lisboa realiza sua tradicional mostra beneficente, O que cabe em 30 por 30. O evento, que ocorre das 11h às 17h, na Galeria de Arte do DMAE (rua 24 de Outubro, 200), colocará à venda trabalhos de mais de 70 artistas para arrecadação de fundos para a entidade. As obras criadas especialmente para esta edição serão vendidas a partir de R$ 250,00, enquanto as de acervo terão valores que partem de R$ 150,00.Organizada por Marina Rombaldi e Nilton Dondé, o que cabe em 30 por 30 comercializará obras doadas por associados, colaboradores e trabalhos de acervo da Associação, dentre os quais estão obras de artistas como Alice Brueggemann, Britto Velho, Iberê Camargo, J. Borges, Leandro Machado, Paulo Chimendes, Teresa Poester, Vera Chaves Barcellos, Vasco Prado, Xico Stockinger e Zoravia Bettiol. Entidade sem fins lucrativos mais antiga das artes visuais ainda em funcionamento no Brasil, a Chico Lisboa foi fundada em 1938, em Porto Alegre e, desde sua criação, congrega artistas visuais e agentes do campo cultural, mobilizando com a comunidade e articulando os interesses de artistas plásticos do Estado. A entidade realiza, de modo continuado, ações culturais diretas, como mostras, exposições, editais de ocupação expositiva de espaços, cursos, oficinas e outras atividades de cunho formativo.