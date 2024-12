Centenário do rádio no Brasil é tema de espetáculo no Theatro São Pedro

O espetáculo Nas ondas do rádio 95.0 AR celebra os 100 anos da radiodifusão no Brasil nesta sexta-feira (13), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Restam apenas ingressos de camarote (com preços a partir de R$ 35,00) no site da instituição cultural.

Com uma proposta inovadora, a montagem leva um programa de rádio ao vivo ao palco, transformando espaço com muito som e movimento, onde a nostalgia e a emoção se entrelaçam levando os espectadores em uma viagem no tempo. O espetáculo resgata a efervescência da era do rádio (1940 a 1990), com as radionovelas e os programas de auditório, remetendo a plateia às "décadas de ouro".

Somando 25 coreografias vibrantes, interpretadas por 80 integrantes da Escola Aline Rosa, Nas ondas do rádio 95.0 AR é uma homenagem às diversas vertentes musicais que marcaram a história do rádio, desde o clássico ao popular, do esportivo ao elitizado. As canções, que transcendem o tempo, são acompanhadas por encenações que capturam a essência das rádios, mostrando como elas lançaram artistas ao estrelato e moldaram a cultura popular.