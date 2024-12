Expresso 25 celebra legado de Tom Jobim em espetáculo no Grezz

O grupo Expresso 25 apresenta Suíte Tom Jobim nesta quarta-feira (11), no Grezz (rua Almirante Ribeiro, 328), celebrando o legado de um dos maiores compositores da música brasileira. O espetáculo conta com direção artística e regência de Pablo Trindade-Roballo, reunindo 40 artistas em cena para interpretar clássicos como Desafinado, Águas de Março, Corcovado, Wave e Chega de Saudade. Os ingressos custam entre R$ 45,00 e R$90,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.Serão 36 vozes apresentando as canções ao lado do time instrumental composto por Everson Vargas (contrabaixo), Breno Irigoyen (violão), Ricardo Arenhaldt (bateria) e Eduardo Linn (marimba). A apresentação também traz direção cênica de Deborah Finocchiaro e figurinos assinados por Antonio Rabàdan. Formado em 1964 como Coral Misto 25 de Julho de Porto Alegre, o grupo adotou o nome Expresso 25 nos anos 1990, tornando-se referência na interpretação coral da música popular brasileira. Desde então, o Expresso 25 realizou apresentações ao lado de artistas como Celso Viáfora e Ivan Lins, já tendo feito shows em 21 países na Europa e América Latina. Em 2004, venceu o Prêmio Açorianos na categoria Melhor Intérprete de MPB com o álbum Expresso 25 MPB em Cena.