Livro 'Influência' ganha edição comemorativa de 20 anos

Uma obra aberta e em constante construção: é assim que o pesquisador Henrique Fagundes da Costa define a nova edição do livro Influência, que aborda o universo gauchesco. Lançada nesta sexta-feira (6), no município de Bagé, na Região da Campanha, a versão especial ocorre em comemoração aos 20 anos da primeira publicação e conta com acréscimos, incluindo a presença feminina.



"O Influência, em sua origem, começa falando sobre o arreio e tem a função de construir o gaúcho como personagem histórico, mas eu sentia falta de informações sobre a mulher gaúcha", relata Costa.

Em 372 páginas, o pesquisador conta a história de como a equitação transformou o curso da humanidade e como essas influências chegaram ao pampa para forjar o gaúcho. Dividido em cinco capítulos, o autor aborda o início da equitação, passando pelas escolas, as grandes navegações e a introdução do cavalo na América até chegar ao capítulo destinado aos arreios gaúchos.



"É uma obra de 20 anos. Para quem escreve, o livro nunca será definitivo. Procuro não ler os meus livros, porque sempre tenho um olhar crítico e não de apreciação. Dessa vez, superei essa fase", descreve Costa. De acordo com ele, a nova edição conta com uma tese nova, com base nas viagens para Espanha, sobre o período das vacarias, além de o texto contar com o suporte de pesquisadoras mulheres.

"Queria preservar o arreio. Onde ele está? No cavalo. Quem está no cavalo? O gaúcho. Com isso, foram acionados elementos", explica Costa. Já a nova inserção, referente às mulheres, aparece no capítulo destinado ao gaúcho. "Não é por acaso que Anita Garibaldi se tornou um símbolo de luta e coragem. Contudo, isso não significa que não tivemos outras tantas mulheres virtuosas e valentes", reforça o capítulo.



Dessa forma, o livro conta a história da formação cultural dos gaúchos, sob o olhar da equitação crioula, além da valorização do regionalismo e culto às tradições. Entre os diferenciais, ainda está a presença de ilustrações objetivas em viagens e pesquisas de campo. A capa conta com uma obra de Humberto Nunes, e as ilustrações de miolo são de Joseph Lutzenberger.



Ainda em 2024, Henrique Fagundes da Costa lançou Antonio Chimango - Poemeto do Campo, baseado na obra de Amaro Juvenal (pseudônimo de Ramiro Barcelos), de 1915. Para o próximo ano, o autor irá focar em três principais trabalhos, entre eles Rincões, que contará com um projeto audiovisual. Por meio do Instagram (@dacostahenrique), o pesquisador traz explicações sobre as obras.