Raça Negra retorna a Porto Alegre em turnê que celebra suas quatro décadas de sucesso

Celebrando 40 anos de sucesso, o Raça Negra retorna à capital gaúcha nesta quinta-feira (12) para uma única apresentação no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Com um repertório repleto de clássicos e músicas inéditas, a banda promete emocionar o público em um show que revisita os maiores momentos de sua trajetória. Os ingressos custam a partir de R$ 130,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.Sob o comando de Luiz Carlos, o grupo deverá levar os fãs em uma viagem nostálgica, desde o primeiro sucesso, Caroline, até clássicos como Cheia de manias, Cigana e Doce paixão. Além disso, a apresentação incluirá músicas inéditas do DVD O mundo canta Raça Negra, lançado em 2022.Formada em 1983, a banda foi pioneira no samba romântico e responsável por popularizar o gênero nas rádios FM, levando sua música a todos os cantos do Brasil. Ainda hoje, o impacto do Raça Negra é inegável. Com mais de 3,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e números expressivos nas redes sociais, o grupo segue atraindo novas gerações de fãs.