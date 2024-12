Pesquisador congolês lança livro no Centro Cultural da Ufrgs

Em visita a Porto Alegre, o pesquisador congolês Bas'Ilele Malomalo lança seu livro Filosofia do Ntu: direitos e deveres no despertar da consciência biocósmica nesta quinta-feira (12), no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333). A sessão de autógrafos será precedida por uma palestra do autor, que é professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (IHL/Unilab), no Ceará. Intitulada Fontes Kamitas e Kongo na feitura da história africana, a apresentação inicia às 19h, com entrada franca. No livro, Malomalo desenvolve os conceitos de direitos e deveres biocósmicos em conexão com a filosofia do Ntu, termo da filosofia bantu que designa o princípio da existência de tudo. Nessa perspectiva ontológica, o trinômio comunidade divindade-ancestralidade extrapola as dimensões humanas e engloba todos os seres viventes, tornando possível reconhecer direitos ambientais, bioculturais e ecológicos. A atividade é uma promoção do grupo de estudos Dimensões da Cultura Bantu-Kongo na África e na Diáspora, vinculado ao Instituto de Artes (IA) e ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade, em parceria com Unilab, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da Ufrgs, Frente Negra Gaúcha, escola filosófico-teológica Per Ankh Ntu, Centro Ecumênico de Cultura Negra e Centro Cultural da Ufrgs.