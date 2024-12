Nenung e Reverba Trio celebram a arte no Ocidente Acústico

Na noite desta quinta-feira (12), Nenung e sua Cia.Mágica se somam ao Reverba Trio, para celebrar a arte como vetor "da resistência com alegria", fechando o ano de 2024 com muito groove e poesia. O espetáculo acontece às 21h no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) e os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 25,00.

Nenung tem seu violão e poesia acompanhados por Marcelo 4Nazzo (guitarra), A.Vicente (piano) e Thiago Heinrich (bateria). Nos palcos desde o final dos anos 1980 com a furiosa e sensível Barata Oriental, que lançou seu LP em 1988 (um dos 100 melhores discos do Rock Gaúcho), Nenung mergulhou na meditação budista naquele mesmo ano e passou a compor as inspiradas canções da banda Os the Darma Lovers. Desde então, lançou seis álbuns e fecha um ciclo de 25 anos, que serão contados em um documentário a ser lançado no início de 2025.

Reverba Trio é formado por Júlio Cascaes (guitarra), Régis Sam (baixo) e Marcelo Masina (bateria). O grupo integra um repertório instrumental que reúne temas autorais, versões de trilhas sonoras e clássicos da surf music. Formado em 2007 por Cascaes, conta hoje com o contrabaixista Régis Sam (Frank Jorge e Argonautas) e o baterista Marcelo Masina (Chaise Brothers e Luciano Alves). A sonoridade do repertório autoral do trio remete ao surf rock, à soul music e, recentemente, à música sul-americana. Em 2009, a banda lançou um álbum homônimo e, em 2016, um EP; além de singles, disponíveis nas plataformas digitais.