Roupa Nova desembarca em Porto Alegre para dois shows no Araújo Vianna

Nesta semana, a banda Roupa Nova se despede da turnê que comemorou seus 40 anos de carreira. Com duas apresentações em Porto Alegre, o grupo carioca promete uma celebração repleta de sucessos que marcaram gerações e emocionaram os fãs ao longo de sua trajetória. Os shows acontecem nesta terça-feira (10) e na quarta (11) às 21h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos custam entre R$ 140,00 e R$ 900,00 e estão à venda no Sympla.



Com uma vasta discografia e hits como Dona, Whisky a Go Go, Coração Pirata e Linda Demais, o grupo é formado por Cleberson Horsth (piano, teclado e vocal de apoio), Ricardo Feghali (teclado, piano, guitarra rítmica, violão, vocal de apoio, voz principal ocasional e baixo, Kiko (guitarra, vocal de apoio e violão), Nando (baixo, vocal de apoio, voz principal ocasional e violão), Serginho Herval (bateria, voz principal, vocal de apoio, percussão e violão) e Fabio Nestares (voz principal, vocal de apoio, percussão).