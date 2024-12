Rafael Escobar lança seu novo EP, 'Tudo que Já matutei' no Espaço 373

O cantor e compositor porto-alegrense Rafael Escobar se prepara para uma noite especial com o lançamento de seu novo EP, Tudo que já matutei. O evento acontece nesta quinta-feira (12), às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 e estão disponíveis pela plataforma Sympla. O show promete surpreender com releituras de clássicos de grandes nomes da música brasileira, além de apresentar as canções autorais do novo trabalho. Para tornar a noite ainda mais memorável, Escobar receberá convidados no palco, celebrando sua trajetória e compartilhando sua paixão pela música.

O EP conta com quatro faixas, sendo o single anteriormente lançado - Deixar Levar - uma delas. O novo trabalho ainda conta com Venha me ajudar, Quem perde não sou eu e Dois estranhos, um combo de vivências e experimentos de Escobar em diferentes lugares do mundo, com diferentes sentimentos. O projeto, de acordo com o artista, nada mais é do que um longo processo de reflexão acerca de tudo vivido por ele em seus 27 anos de vida. "Na verdade, o EP é só um resultado de muitos anos estudando, com tantos trabalhos e projetos feitos". Chega, enfim, a hora de um projeto próprio.

Foi assim que Escobar decidiu subir um degrau a mais em sua carreira e lançar mais do que um single, "algo que vai caminhar para um disco futuramente". O processo nem sempre foi fácil e tranquilo, afinal os artistas independentes possuem a urgência de serem multifacetados. "Além de cantar, somos influencers, agentes, lidamos com o financeiro… nem sempre sobra muito tempo para criar música" desabafa.

No show desta quinta-feira, ele deve apresentar mais que o EP completo: também uma interpretação de músicas ainda - ou para sempre - não lançadas. Além delas, releituras especiais de clássicos da música brasileira, como as obras de Gilberto Gil e Tom Zé, além de canções marcantes da cena gaúcha de artistas como Dingo e Renascentes estarão no repertório. A escolha do set list foi feita através da lembrança de "tudo o que fazia sentido" para o compositor quando ele estava no processo de compor as músicas e "no processo de entendimento do mundo através desses discos".

Escobar contará com a parceria de Lorenzo Flach (guitarra), Eduardo Morlin (flauta, MPC e violão) e Rafael Pavão (percussão) no palco. Ele ainda divide a voz com artistas convidados. "Significa o mundo pra mim, é fantástico ter tanta gente boa comigo", afirma o cantor. Nesta quinta, ele receberá Belle Mottini, João Ortácio e Átila Viana, amigos que prometem elevar a celebração compartilhando esse momento com o artista e amigo de longa data.

Além de pontuar que espera um público especial no Espaço 373 neste espetáculo, Escobar é sincero sobre o mundo atual e afirma: "Espero que o público ouça o EP, na verdade, não mais que isso. Acho que se eu tiver a economia da atenção, já fico feliz". Em tempos onde a música se torna uma trilha sonora em volume baixo na vida corrida das pessoas, entender o sentimento transmitido através de uma canção e sentir sua mensagem, vale muito para o coração do artista. "Durante a criação, sempre quis transmitir o que eu sentia para as pessoas de forma geral, não só uma piada interna no meu universo mas um sentimento geral".

Para o futuro, Escobar revela que tem o sonho de fazer uma turnê pelo Estado, valorizando suas raízes e a incrível criação de grandes talentos de nossa terra. "Eu queria viajar e fazer shows em outras cidades do Rio Grande do Sul. Dizem que a galera do interior tem muito carinho pelos artistas da Capital".

Escobar diz que quer seguir criando e matutando experiências, mesclando melodias e construíndo memórias musicais Brasil - e mundo - afora. "O plano para um futuro mais distante é viajar por aí tocando minha música pelas capitais do País", declara o compositor.