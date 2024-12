Projeto Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana lança versão física de material pedagógico

O Projeto Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana promove nesta quinta-feira (12), o lançamento da versão física do material pedagógico Onde, Quem, Como e Quando CCMQ – Estratégias para aproximar (OQCQ CCMQ) Aberta à comunidade, a apresentação da publicação ocorrerá no auditório Luiz Cosme (Rua dos Andradas, 736 - 4° andar) da instituição cultural, às 16h. No dia seguinte, sexta-feira (13), professores de escolas públicas e educadores sociais podem retirar o material gratuitamente na recepção da ala Oeste, mediante comprovação de vínculo com alguma instituição de ensino ou de atendimento social.

O OQCQ CCMQ é voltado para profissionais que buscam desenvolver atividades de arte-educação, educação patrimonial e educação para a cidadania com seus alunos. Como o primeiro material permanente sobre a Casa de Cultura, ele busca definir seu objeto de estudo a partir de três eixos: as pessoas que passaram pelo prédio onde hoje está a instituição, os espaços que elas ocuparam e como elas o fizeram.



O coordenador Educativo da CCMQ, Bruno Salvaterra, explica que o material é composto por um caderno principal com páginas divididas em três partes, o que permite que ele seja lido de diferentes formas. Além disso, o material é composto por uma carta aos educadores e nove propostas pedagógicas que buscam a reflexão e a prática em sala de aula.

A iniciativa foi desenvolvida ao longo de três meses, passando pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano, e analisa o passado e o presente da CCMQ para pensar seu futuro, a ocupação de seu espaço e a sua relação com Porto Alegre. A versão digital do material foi lançada ainda enquanto a Casa de Cultura estava fechada, no dia 26 de julho.