Encontro Educativo do Projeto de Restauração do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo ocorre nesta terça (10)

Com produção de Cida Cultural, o Encontro Educativo do Projeto de Restauração do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo acontece nesta terça-feira (10), das 16h30min às 18h, na Sala Araucária do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). Com o objetivo de relatar o processo de planejamento e execução da primeira etapa da restauração do prédio, o evento terá como convidados os responsáveis pelas empresas Cida Cultural, Arquium Construções e Restauro, Pantheon Patrimônio e Cultura, Equipe Técnica do Museu Joaquim Felizardo e EXP Transmídia. A atividade é gratuita e aberta ao público. Na ocasião, também será apresentado o relatório em vídeo sobre a fase inicial do projeto de restauro do museu. Na primeira etapa, sobre a qual será o encontro educativo, estiveram contemplados todos os projetos complementares para a interposição do projeto da obra, conforme as Instruções Normativas do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Lei Rouanet, Ministério da Cultura (Minc) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa Fomento Indireto. Isso permitiu contratar a elaboração dos projetos executivos de restauro que são obrigatórios para a fase seguinte.Foram realizados os levantamentos arquitetônico, de danos e de estado de conservação do museu, bem como elaborados projetos arquitetônicos para restauro e requalificação, além de projetos complementares: Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), instalações elétricas, lógica e proteção patrimonial, luminotécnico, climatização, acessibilidade, drenagem pluvial, de exposição de longa duração do acervo do Museu, de exposição temporária e educativo para atender às exposições.Criado em 1979, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo promove a interação da sociedade com o patrimônio cultural da cidade, com ênfase na sua história e memória, por meio da preservação, pesquisa e comunicação dos bens culturais sob sua guarda. O acervo tridimensional é formado por mais de 1,3 mil objetos dos séculos XIX e XX, como acessórios de uso pessoal, objetos de decoração, instrumentos musicais, mobiliário e indumentária. O acervo arqueológico conta com 200 mil itens relacionados a diferentes grupos que ocuparam o território desde o período pré-colonial. Já o acervo fotográfico é composto por cerca de nove mil imagens de Porto Alegre nos séculos XIX e XX.