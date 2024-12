Última edição de 2024 do projeto 'Sons CCMQ' acontece nesta terça-feira (10)

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) promove nesta terça-feira (10) a última apresentação de 2024 do projeto Sons CCMQ. Nesta edição, o pianista e compositor Arthur de Faria leva para o Auditório Luiz Cosme, localizado no 4° andar do espaço cultural, o show intitulado Enfim, solo. O evento tem início às 19h e a entrada é gratuita.O artista avalia que essa modalidade de apresentação oportuniza a estreia de músicas, relembrar composições antigas ou conhecidas na voz de outros intérpretes, além de mostrar ao público suas versões de canções estrangeiras e nacionais. Arthur de Faria é pianista, compositor, arranjador e doutor em Literatura Brasileira pela Ufrgs. Produziu 28 discos e dirigiu 12 espetáculos. Escreveu 52 trilhas para cinema e teatro em Buenos Aires, Porto Alegre e São Paulo. Lidera a Tum Toin Foin Banda de Câmara e teve peças interpretadas por orquestras e solistas de várias cidades.O projeto iniciou-se em setembro, com curadoria de Mauryani de Oliveira, e busca trazer narrativas da sonoridade gaúcha a espaços da instituição, com novos convidados a cada mês. Nas três primeiras edições, houve apresentações dos shows Juntos, dos artistas Maurilio e Nina Fola, Quebrando a Cara, de Nina Nicolaiewsky e Tudo é ritmo!, de Loua Pacôm Oulai e Felipe Merker Castellani. Cada um deles apresentou diferentes arranjos rítmicos ao público.