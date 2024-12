Editora gaúcha conquista prêmio nacional de melhor editora de quadrinhos do ano

A Brasa Editora foi consagrada como a melhor editora do ano na 36ª edição do Troféu HQ Mix, o mais importante prêmio dos quadrinhos no Brasil. A editora gaúcha destacou-se em uma disputa que contou com 1.710 itens inscritos e 600 obras realizadas em 2023. O prêmio, resultado de uma avaliação minuciosa de cinco meses e da votação de mais de 1.300 profissionais da área, será entregue em cerimônia no dia 11 de dezembro, no Sesc 14 Bis, em São Paulo, com apresentação de Serginho Groisman.



O ano de 2023 foi desafiador e marcante para a Brasa. Após ser fortemente impactada pela enchente de maio em Porto Alegre, a editora encontrou forças para inaugurar uma loja física em um casarão histórico na Cidade Baixa. O novo espaço, que também funciona como café-bar e local para cursos e eventos, reflete a essência da editora: um ambiente que valoriza a cultura e promove a troca de conhecimento.

Além do Troféu HQ Mix, a Brasa acumulou outras conquistas importantes ao longo do ano. Recebeu o Prêmio Adolfo Aizen e venceu na categoria de quadrinhos do Prêmio da Biblioteca Nacional. A editora também figurou entre os finalistas do Prêmio Jabuti com o livro Damasco, de Lielson Zeni e Alexandre S. Lourenço, e chegou às semifinais com a coletânea Grandes Sucessos, fruto de uma parceria com o Programa Brasil em Quadrinhos.