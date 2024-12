Cinemas de rua de Porto Alegre realizam mostra conjunta para celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil

A partir deste sábado (7) até o próximo (14), três salas de cinema de Porto Alegre se unem ao Goethe-Institut Porto Alegre (rua 24 de outubro, 112) na realização conjunta da Mostra Bicentenário, que celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil. A programação conta com a exibição de 9 filmes, distribuídos em 4 espaços de cultura e cinema da cidade: Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), Sala Redenção - Cinema Universitário da UFRGS (av. Paulo Gama, 110), Goethe-Institut Porto Alegre e Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). As obras em cartaz são produções brasileiras e teuto-brasileiras, que abordam a relação entre Brasil e Alemanha, perpassando por temáticas como identidade, pertencimento e preservação da cultura. Toda a programação conta com entrada franca e aberta à comunidade em geral.A Cinemateca Capitólio abre a programação no sábado (7), com a exibição de dois médias-metragens: o documentário Os Olhos na Mata e o Gosto na Água e o premiado filme experimental Urban Solutions. No domingo (8), a Cinemateca exibe o drama histórico Os Mucker, que conta a história de uma comunidade germânica auto suficiente e inspirada nas escrituras bíblicas, criada em Sapiranga, na década de 1870.A Sala Redenção recebe a Mostra Bicentenário na segunda (9) e terça (10), contando com a exibição de dois filmes. O documentário Walachai retrata uma pequena comunidade rural no sul do Brasil, que tem um antigo dialeto alemão como língua materna. Baseado no livro homônimo, o drama Os Famosos e os Duendes da Morte retrata a dualidade entre o "ficar" e o "partir", ao acompanhar um jovem de 16 anos que mora em uma cidadezinha gaúcha de imigração alemã, mas está conectado ao resto do mundo pela internet.Na quinta-feira (12), a Cinemateca Paulo Amorim exibe Praia do Futuro, longa dirigido por Karim Ainouz e estrelado por Wagner Moura, que conta a história de um salva-vidas que se muda de Fortaleza para Berlim e recomeça sua vida do zero. O drama Segundo Tempo, que aborda a construção da identidade de pessoas que vivem entre as culturas brasileira e alemã, ganha exibição na Cinemateca na sexta (13).Já na quarta-feira (11), o Goethe-Institut Porto Alegre exibe o filme experimental Muito Romântico, realizado pela dupla Distruktur - Melissa Dullius e Gustavo Jahn. O instituto encerra a programação no outro sábado (14), com a comédia Filhos de Bach, que acompanha um músico alemão se adaptando à sua nova rotina brasileira, ao se mudar para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais.