Crypta traz seu death metal reconhecido mundialmente para Porto Alegre nesta sexta-feira (6)

A banda brasileira Crypta apresenta seu death metal em Porto Alegre nesta sexta-feira (6), às 21h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O grupo formado por Fernanda Lira (baixo e voz), Tainá Bergamaschi (guitarra), Jéssica di Falchi (guitarra) e Luana Dametto (bateria) trabalha na turnê do segundo álbum, Shades of sorrow (2023), mas apresenta no repertório também faixas de seu disco de estreia Echoes of the Soul (2021). Antes da atração principal desta sexta-feira, a partir das 19h30min os mineiros da Paradise In Flames e os gaúchos da Phornax também sobem ao palco do espaço cultural. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 100,00.Formada em 2019, a Crypta foi anunciada oficialmente em 2020. Seu álbum de estreia foi lançado em 2021 pela Napalm Records, e também foi licenciado em mercados como Brasil, Argentina, Rússia e Japão. Singles como From the ashes e Starvation ganharam clipes no canal da gravadora. A turnê de divulgação passou por América Latina, Europa e festivais como Wacken Open Air, Rock in Rio e Rock al Parque. Em 2023, a banda lançou Shades of sorrow, descrito pelo Wikimetal como uma evolução hipnótica e brutal, com destaque para faixas como Lord of ruins e Stronghold.A força do som das meninas é reconhecida por figuras importantes do som pesado. Gary Holt (guitarrista do Exodus e Slayer) prestigiou o quarteto brasileiro ao vivo em fevereiro deste ano, na Califórnia (EUA), e fez questão de elogiar em suas redes sociais. Quem também demonstrou apreciar o trabalho da Crypta é o Tobias Forge, líder do conjunto sueco Ghost.