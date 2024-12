Jovem compositor de Porto Alegre lança single de estreia nesta sexta-feira (6)

O músico João Hahn, de 17 anos, lança seu primeiro single nesta sexta-feira (6) nas principais plataformas de streaming. Janela foi vencedora na categoria Kids da 15ª edição do Festival de Música de Porto Alegre, em março deste ano. No fonograma produzido por Luciano Albo, o jovem compositor gravou vozes, violões, guitarras, baixo e teclados, além de contar com a participação do baterista Cristiano Bertolucci e com solo de guitarra de Albo.



Com linguagem surrealista e sonoridades que remetem a Beatles, Bob Dylan e Clube da Esquina, Janela traduz as inquietações de um cronista, ao mesmo tempo introspectivo e atento ao mundo ao redor. Natural de Porto Alegre, Hahn viveu parte de sua adolescência em Canela, na Serra Gaúcha, onde realizou suas primeiras apresentações ao vivo. Em Porto Alegre, já mostrou seu talento em locais como Lilliput Bar, Espontâneo Pizza-Bar e Espaço Cultural Maria Maria.