Nando Reis faz show em Porto Alegre, nesta sexta-feira (6)

O cantor e compositor Nando Reis lançou, recentemente, o maior projeto de sua trajetória: o álbum quádruplo Uma estrela misteriosa revelará o segredo. Ele apresenta as canções do disco no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (6), às 21h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 105,00.

Acompanhado de seu violão, o Nando Reis é considerado um dos principais hitmakers do Brasil. Com mais de 40 anos de carreira, o artista foi integrante do notório grupo musical Titãs e atualmente é autor de uma empreitada solo muito bem-sucedida, com mais de dez discos lançados e seis milhões de cópias vendidas.

Depois de um hiato criativo de oito anos, em que revisitou a sua obra com Nando hits (2018) e com a edição comemorativa do debut de 12 de janeiro, o artista mescla, em seu novo espetáculo, faixas recém-lançadas – como Rio Creme, Rhipsalis e Daqui por diante – com grandes sucessos da sua jornada.

Seu álbum quádruplo Uma estrela misteriosa revelará o segredo conta com 30 músicas inéditas e a participação especial de artistas como Peter Buck (R.E.M.), Barrett Martin (Screaming Trees), Duff McKagan (Guns n' Roses), Krist Novoselic (Nirvana), Mike McCready e Matt Cameron (Pearl Jam).