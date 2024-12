Orquestra Lux Sonora apresenta Concerto de Natal no Ecarta Musical

A Orquestra Lux Sonora homenageia o Natal de todos os povos e tempos com canções atemporais do imaginário universal nesta sexta-feira (6), às 19h30min. Passando por obras desde o período barroco até o gênero jazz, o espetáculo dialoga entre as linguagens instrumentais e vocais através de duetos de vozes com orquestra e obras solo serão apresentadas na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 20,00. O evento também terá transmissão ao vivo pelo canal da Fundação Ecarta no Youtube.O grupo resgata a música de câmara do período barroco com uso de instrumentos modernos na performance. Serão apresentadas obras de compositores como o italiano Manfredini, o alemão Johann Sebastian Bach e o russo Vladimir Vavilov. O show traz, ainda, a poesia através de textos selecionados.